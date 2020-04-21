Гострий дефіцит антисептиків в Україні подолано, - Укрспирт

1414 15
Гострий дефіцит антисептиків в Україні подолано, - Укрспирт

Держпідприємство Укрспирт від початку квітня поставило 2,6 млн л дезинфікуючого засобу українським виробникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці держпідприємства.

"Відвантаження сировини для антисептиків триває сім днів на тиждень, звичайно, на свято Великодня зробили перерву на два дні. Українські виробники закупили у державного підприємства Укрспирт вже 2,6 млн л дезинфікуючого засобу. Тому гострий дефіцит подолано", - сказано в повідомленні.

У підприємстві нагадали, що в ціну сировини для антисептиків не закладається акциз. Крім того, діючі ціни на сировину для антисептика постійні і не можуть бути підвищені.

Читайте також: "Укрспирт" виготовлятиме сировину для антисептиків

Коронавірус і карантин
карантин Укрспирт COVID-19 коронавірус антисептик
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3 Гыг с Вами
ну да...остался просто дефицит Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт - Цензор.НЕТ 9758
показати весь коментар
21.04.2020 16:34
+2 Алексей Вовченко f033f386
Учитывая количество спиртзаводов в Украине , то мы этими антисептиками можем как минимум пол планеты снабжать , но у нас у власти дебилы и ослы , по тому вместо зарабатывания бабок сей час заводы завалят украинский рынок и снова остановятся.
показати весь коментар
21.04.2020 16:37
+1 keyfo
пойду в аптеку проверю
показати весь коментар
21.04.2020 16:30
Дивитись коментарі