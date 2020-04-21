Подільськ в Одеській області закрили на карантин через спалах коронавірусу, - ОДА

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Керівництво Одеської області вирішило закрити на карантин місто Подільськ. Туди будуть пускати тільки тих, хто там зареєстрований.

Про це на брифінгу у вівторок розповів глава Одеської ОДА Максим Куций, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"У місті будуть посилені карантинні заходи, посилиться санобробки вулиць і під'їздів, на в'їзді в місто цілодобово чергуватимуть представники Національної гвардії і Національної поліції. Буде заборонено транзитний проїзд через місто. Представники Нацгвардії і Нацполіції пропускатимуть транспорт тільки громадян, які зареєстровані в місті Подільськ", - сказав Куций.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій тиждень тому рекомендувала районній адміністрації і мерії міста Подільськ закрити ринки, обмежити масові зібрання людей і додатково провести санітарні заходи. За реалізацію поставленої комісією завдання несе відповідальність місцева влада.

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"Ми всі бачили, що минулий тиждень в місті як і раніше працювали ринки, працювала велика кількість магазинів і санітарні заходи не проводилися належним чином", - додав глава ОДА.

Станом на 21 квітня в Подільську коронавірусом заразилися 37 людей, в тому числі вісім медиків. Один з них помер 19 квітня.