25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції "Академік Вернадський". ФОТО

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Після 6 днів шляху кораблем учасники 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) подолали останній відрізок шляху до Антарктиди і дісталися до станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції Академік Вернадський 01

Через карантин команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію "Академік Вернадський".

25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції Академік Вернадський 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію з коронавірусом у Південній Америці команда 25-ї Української антарктичної експедиції змушена була повернутися до Києва, - Міносвіти. ФОТО

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження корабля. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального.

25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції Академік Вернадський 03

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому.

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Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
Классно им там, пересидят пандемию. даже надежней чем пуйлу в бункере или родне зеленского в Швеции 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4041
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21.04.2020 16:52
+3 cloud2009 26ea8082
кто то знает какая польза стране от наших антарктиков...?
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
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21.04.2020 16:58
+3 Адвокатик
кажуть за те є квоти на виловлення рибки в тих широтах.
Тільки чи рибка та до України доїжджає - не знаю...
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21.04.2020 17:00
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