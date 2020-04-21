У Молдові кожен четвертий інфікований COVID-19 - медпрацівник

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З 2,5 тис. інфікованих коронавірусом у Молдові чверть становлять медичні працівники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість медичних працівників, інфікованих COVID-19, досягла 644 осіб. Із загальної кількості 2 548 інфікованих осіб лікарів - 169, фельдшерів - 44, допоміжного персоналу - 195, фармацевтів - 13", - сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту Молдови.

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Із загальної кількість померлих від коронавірусу 72 осіб - шестеро медичних працівників.

У лабораторних умовах у Молдові було проведено 11 962 тести. Одужали 505 пацієнтів. Згідно з даними МОЗ, 195 осіб перебувають у важкому стані, 10 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.