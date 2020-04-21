Шестеро поліцейських на Волині заразилися коронавірусом

Про це повідомив прессекретар ГУ Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські Новини".
Спочатку коронавірус лабораторно підтвердили в одного працівника Ківерцівського райвідділу поліції.
18 квітня медики взяли аналізи у його колег. Тестування підтвердило ще 5 випадків.
У райвідділі і службових автомобілях провели дезінфекцію. Крім того, встановили коло контактних осіб, які зараз перебувають на самоізоляції.
Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють у звичайному режимі.