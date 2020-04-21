Шестеро поліцейських на Волині заразилися коронавірусом

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На Волині сьогодні підтвердили 5 випадків коронавірусної хвороби у працівників Ківерцівського райвідділу поліції. Раніше позитивний тест на інфекцію здав їхній колега.

Про це повідомив прессекретар ГУ Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські Новини".

Спочатку коронавірус лабораторно підтвердили в одного працівника Ківерцівського райвідділу поліції.

18 квітня медики взяли аналізи у його колег. Тестування підтвердило ще 5 випадків.

У райвідділі і службових автомобілях провели дезінфекцію. Крім того, встановили коло контактних осіб, які зараз перебувають на самоізоляції.

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Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють у звичайному режимі.