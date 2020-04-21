"Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

6551

Непрофесійна команда Зеленського прогнозовано руйнує державні інституції та неспроможна проводити міжнародну політику в інтересах України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Рік тому я не перебувала в ілюзіях і "рожевих окулярах", не помилилася в своїх прогнозах щодо результатів виборів. Адже інфантильне суспільство, пласт невибагливих виборців почали формувати задовго до президентських перегонів – через вульгарні "квартали", примітивні серіали, нищівну критику, іноді справедливу, часто – ні, команди Порошенка. Був запит на оновлення – раціональний та ірраціональний", – зазначила вона.

Ірина Геращенко додала, що не помилилася і в прогнозі "епохи Зеленського".

"Непрофесійна команда без ідеології і принципів, яка здає позиції назовні, відходить від правила "нічого про Україну без України", руйнує державні інституції – стала символом хаосу", – підкреслила співголова фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Водночас вона зауважила, що тепер десь зникли активісти, борці, всі ці "анти", "євро", "оптимісти" та інші, які всі попередні 5 років в унісон з "кварталом" критикували кожен крок влади.

"Де зникло "громадянське суспільство", й чи було воно, за рідкісним винятком? Де акції з трусами під Верховною Радою, в яких шухлядах футболки "Хто вбив Шеремета і Катю Гадзюк?" – додала депутатка.

"Тим цінніші ті громадські організації і активісти, які захищають демократію. Сьогодні дуже потрібна сильна опозиція і сильне громадянське суспільство. Важливо, щоб воно вийшло з летаргічного сну. Бо після цього Зе-водевілю буде єдиний позитив – люди наїдяться популізму, перехворіють на зеленовірус. І буде попит на сильну руку. А отже після хаосу зможе прийти диктатура. І це дуже небезпечно", – переконана Ірина Геращенко.