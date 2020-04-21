"Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень через карантин

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Компанія "Укрзалізниця" з 1 липня може перейти на чотириденний робочий тиждень у разі подальшої епідемії коронавірусу і продовження карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на засіданні правління "УЗ".

У компанії додали, що тимчасово призупинили виплату заохочень, доплат, надбавок і компенсацій оренди житла для працівників.

"Ситуація в країні й у світі різко і швидко змінюється. Ось чому "Укрзалізниця" вже розглядає подальші заходи, які, за необхідності, буде втілено. Це, наприклад, можливість запровадити з 1 липня часткову зайнятість для працівників п'ятиденних робочих тижнів", - зазначив глава наглядової ради Шевкі Аджунер.

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