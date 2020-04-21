11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

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У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує, що ж вдалося (радше не вдалося) виконати президенту-коміку через рік після виборів. Точка відліку - інтерв'ю тоді ще кандидата Володимира Зеленського РБК-Україна.

Мовчання замість зворотного зв'язку з громадянами, поступки Росії замість дороги в Європу, "свинарчуки", врешті-решт, так і не сидять, а парламентом керують з Офісу президента. Отже, чого хотів і що насправді зробив колишній шоумен на посаді глави держави?

Чому людина, яка побудувала кар'єру на висміюванні політиків, не змогла змінити систему?

Та й взагалі, чи можливо це було? І чому найбільша загроза для Зеленського - його ж оточення?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Рік Зеленського
Зеленський Буткевич Богдан
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+33 Топ Ган
11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент - Цензор.НЕТ 5870 11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент - Цензор.НЕТ 1757
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21.04.2020 17:57
+30 Олександр Дніпро
" Нет никакого Президента Зеленского.
Есть актер Зеленский, нанятый на исполнение роли президента.
В этом - суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те, в свою очередь - в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место.
И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.

И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с 7 миллиардами бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая. "

С.Самборска
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21.04.2020 18:02
+24 18c49ed2
11 ошибок Зеленского: что обещал и не выполнил президент - Цензор.НЕТ 5137
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21.04.2020 17:56
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