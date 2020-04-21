11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Мовчання замість зворотного зв'язку з громадянами, поступки Росії замість дороги в Європу, "свинарчуки", врешті-решт, так і не сидять, а парламентом керують з Офісу президента. Отже, чого хотів і що насправді зробив колишній шоумен на посаді глави держави?
Чому людина, яка побудувала кар'єру на висміюванні політиків, не змогла змінити систему?
Та й взагалі, чи можливо це було? І чому найбільша загроза для Зеленського - його ж оточення?
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Есть актер Зеленский, нанятый на исполнение роли президента.
В этом - суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те, в свою очередь - в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место.
И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.
И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с 7 миллиардами бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая. "
С.Самборска