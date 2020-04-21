Мінінфраструктури спростило видачу посвідчень водіям маломірних суден

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Мінінфраструктури спростило видачу посвідчень водіям маломірних суден

Міністерство інфраструктури України спростило видачу посвідчень водіям малих і маломірних суден: тепер вони видаються лише у форматі пластикової картки розміром 54×86 мм, документ не потребує додаткового підтвердження кваліфікації при заміні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства інфраструктури від 27 грудня 2019 року (№ 987), який зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 березня 2020 року.

"Держава має забезпечувати наших громадян зручними та ефективними державними сервісами. І ми йдемо шляхом такого спрощення там, де є такі можливості, аналізуємо міжнародний досвід. В Україні вже діє спрощена видача нових посвідчень судноводіям малих і маломірних суден (ММС). Тепер їх можна отримувати у форматі пластикових карток без додаткового підтвердження кваліфікації при заміні", - цитує прес-служба міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Він зауважив, що раніше такі посвідчення виготовлялися на папері у форматі А6 з подальшим ламінуванням та у разі їх заміни передбачали обов'язкове підтвердження успішного проходження кваліфікації у кваліфікаційній комісії. Тепер така процедура анульована. Водночас впроваджено можливість здійснювати перевірку знань кандидата з керування ММС за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом тестування.

За даними міністерства наступним кроком повинно стати отримання таких посвідчень через відповідні сервісні центри.

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Топ коментарі
+8 Антон Супонин
Это просто обмен бумажки на пластик, как и все достижения Зе власти
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21.04.2020 18:11
+5 aleks rezia
Мудазвоны, а отменить регистрацию маломерных судов с длинной до 4-х метров и мотором до 15л/с слабо???
Называется, ничего для людей!
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21.04.2020 18:07
+3 kuba
Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов - Цензор.НЕТ 8146
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21.04.2020 18:07
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