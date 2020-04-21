Вугільну галузь в "ЛНР" хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський. ФОТО

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Вугільну галузь в "ЛНР" хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський. ФОТО

Так званий "уряд ЛНР" офіційно проголошує початок "реорганізації" вугільної галузі і підкреслює, що здійснюватиме її з урахуванням досвіду Росії.

Про це пише в Telegram журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Про цей досвід я писав ще в 2011 році, коли їздив у Ростовську область і робив репортаж про життя тамтешніх шахтарських міст. Росіяни свої шахти закрили без усякого жалю ще наприкінці 90-х - початку 2000-х. Вирішили не вкладатися в застарілі вуглевидобувні підприємства, пустити їх під ніж і затопити. Так тепер буде і в ОРДЛО", - зазначає він.

На думку Казанського, ймовірною причиною є брак грошей в РФ, і небажання Москви утримувати нерентабельну, агонізуючу вугільну галузь сірої зони.

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"Так що у жителів непідконтрольної території попереду тепер зовсім вже важкі часи. Цілі міста і селища після ліквідації шахт позбудуться містоутворюючих підприємств і вимруть. Навіть 2016-2018 здаватимуться людям хорошими, ситими часами", - резюмує він.

Вугільну галузь в ЛНР хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський 01

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Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 8111 Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 4274
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21.04.2020 18:06
+43 Yevhen Tarnavskyi
Хотели как в России - сделали как в России. Будете жить как многие россияне - без работы, без газа, без сральника и без прав. Или вы правда думали, что вам сделают как в Питере и Москве?
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21.04.2020 18:07
+42 Ali Hasan
Тобто шахтарів там не буде! За це варто було боротися!🐸😄
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21.04.2020 18:06
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