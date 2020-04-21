Окупанти РФ у Криму продовжують утиски священників і громади ПЦУ, - МЗС України

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Окупанти РФ у Криму продовжують утиски священників і громади ПЦУ, - МЗС України

Російська окупаційна влада продовжує систематичні переслідування релігійних громад на території Криму.

Про це заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

На території окупованого РФ Криму з 49 релігійних громад Кримської єпархії ПЦУ залишилося лише 7, з 23 священнослужителів - лише 4, підкреслюють у МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію з метою "припинення репресій на півострові".

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Окуповані території - Крим і Донбас
Крим МЗС архієпископ Климент ПЦУ
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Топ коментарі
+2 Ali Hasan
Те, що в Криму знущаються над мусульманами та прочанами ПЦУ є добре відомим фактом!
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий
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21.04.2020 18:36
+1 Янковенко Владислав
Почему священники не пишут жалобы "НАВЕРХ?" Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8691
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21.04.2020 18:35
+1 Иван Иванов 83e11620
так что вам мешает притеснить секту кацапскую?
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21.04.2020 18:36
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