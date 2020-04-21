Романа Українця, який зняв на відео паліїв лісу, нагороджено годинником від МВС. ФОТО

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Заступник глави МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що від імені Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вручив нагороднИЙ годинник марки "Клейнод" громадянину Роману Українцю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Від імені Міністра внутрішніх справ Арсен Аваков вручив нагородний годинник марки "Клейнод" громадянину Роману Українцю.

Тому самому, що проявив небайдужість і 1 квітня цього року зафільмував факт можливої причетності двох молодиків до підпалу трави в заплаві річки Ірпінь. А потім викликав поліцію та вогнеборців.

Вчинок Романа Українця можна подивитись за посиланням

Саме його небайдужа громадська позиція дозволили знайти та затримати цих молодиків.

Зараз їм висунута підозра за статтею 245 Кримінального кодексу "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу".

Ось що карається за цією статтею КК:

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -

караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років".

Геращенко продовжив: "Роман звичайний український хлопець. Народився у Прикарпатті. Пройшов строкову службу в ЗСУ. Одружений, має чотирирічну донечку. Працює в компанії, що оптом торгує товарами та кормами для тварин.

Закликаю всіх громадян бути такими ж небайдужими як Роман Українець!

Бачите правопорушення - фіксуйте його на фото, відео, публікуйте в соціальних мережах. Викликайте поліцію та вогнеборців".

Тільки так, разом, народ, поліція та вогнеборці - ми можемо попередити і зупинити підпали лісів в нашій країні. І тільки та держава є сильною та квітучою, де є відповідальні і небайдужі громадяни!", - резюмував заступник міністра.



