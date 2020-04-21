Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

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Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

Всі наші люди мають повернутися додому. Але розділяти комбатантів і некомбатантів необхідно. Інакше ми своїх військових не повернемо ніколи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін.

Він передав свою розмову з чинним командиром "Азова" Денисом Прокопенком (друг "Редис"). Прокопенко розкритикував формулу "всіх на всіх", запропонувавши зробити градацію, і розділяти військових і цивільних.

За словами Прокопенка, Україна цього разу віддала бойовика, якого бійці полку взяли в полон 29 серпня 2019 року під час нальоту на ворожі позиції.

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"Якби ми знали, що цього бойовика обміняють на цивільних, які не брали участі в бойових діях - ми б не залишили його живим, як і інших", - розповів командир. Щоб потім передати бойовика на обмін, азовці надали йому медичну допомогу в червоній зоні, а потім несли більше кілометра, ризикуючи власними життями.

Як зазначив Максим Жорін, з 20 осіб, які повернулися в останньому обміні на підконтрольну Україні територію, виявилося лише двоє військових. "А цивільних на окупованих територіях можуть заарештовувати нескінченно, щоб шантажувати Україну", - додав Жорін.

Командири полку Азов розкритикували формулу обміну полоненими всіх на всіх 01

Обмін полоненими
ветерани Азов полонені Жорін Максим
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Топ коментарі
+20 Olga A 6130c05e
Слава Богу, что есть такие как Азов!
Здоровья и удачи вам, ребята!!!
Говнокомандующий вам в подметки не годится!!!
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21.04.2020 19:27
+14 mrSmith
Да можно бы и всех на всех, но ведь в результате среди двадцати человек (к примеру) приедет 1-2 пленных, а остальные - непонятно кто.
Это не обмен, это сдача интересов страны и плевок в лицо тем, кто находится в плену у кацапов и их родным!
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21.04.2020 19:24
+11 Олександр Дніпро
Анонсований "обмін" в форматі "всіх на всіх" завершився повним провалом.
Нам повернули 20 осіб, серед яких тільки 2 військових.
Віддали 14 свінорил.
Можна було би порадіти і тому, бо наші люди повернулися.
Але попередній "обмін" в форматі "всіх на всіх", коли нам повернули ватних бабок, сепарського мера і бариг-таксистів взамін на беркутівців, терористів і Терезу, яка катувала наших полонених (після обміну поїхала катувати знову) якось не дає відчуття перемоги.
Гнітючим є відчуття того, що заради піару в новинах і телевізійної картинки таваріщ готовий брати абишо. Заявляєш про "всіх на всіх", а потім випрошуєш "дайте хоч когось" (на цей раз навіть не повідомляють хто ті 18 цивільних осіб).
А особливо гнітючим є відчуття того, що українській стороні вже просто нічого запропонувати.
Маючи величезний обмінний фонд і інструменти тиску, ми все це злили на попередньому "обміні" взамін за ватних бабок і таксистів, тим самим прирікши наших військових на вічні катування Терезою.

Mason Lemberg
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21.04.2020 19:29
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