Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

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Всі наші люди мають повернутися додому. Але розділяти комбатантів і некомбатантів необхідно. Інакше ми своїх військових не повернемо ніколи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін.

Він передав свою розмову з чинним командиром "Азова" Денисом Прокопенком (друг "Редис"). Прокопенко розкритикував формулу "всіх на всіх", запропонувавши зробити градацію, і розділяти військових і цивільних.

За словами Прокопенка, Україна цього разу віддала бойовика, якого бійці полку взяли в полон 29 серпня 2019 року під час нальоту на ворожі позиції.

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"Якби ми знали, що цього бойовика обміняють на цивільних, які не брали участі в бойових діях - ми б не залишили його живим, як і інших", - розповів командир. Щоб потім передати бойовика на обмін, азовці надали йому медичну допомогу в червоній зоні, а потім несли більше кілометра, ризикуючи власними життями.

Як зазначив Максим Жорін, з 20 осіб, які повернулися в останньому обміні на підконтрольну Україні територію, виявилося лише двоє військових. "А цивільних на окупованих територіях можуть заарештовувати нескінченно, щоб шантажувати Україну", - додав Жорін.