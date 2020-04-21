Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін.
Він передав свою розмову з чинним командиром "Азова" Денисом Прокопенком (друг "Редис"). Прокопенко розкритикував формулу "всіх на всіх", запропонувавши зробити градацію, і розділяти військових і цивільних.
За словами Прокопенка, Україна цього разу віддала бойовика, якого бійці полку взяли в полон 29 серпня 2019 року під час нальоту на ворожі позиції.
"Якби ми знали, що цього бойовика обміняють на цивільних, які не брали участі в бойових діях - ми б не залишили його живим, як і інших", - розповів командир. Щоб потім передати бойовика на обмін, азовці надали йому медичну допомогу в червоній зоні, а потім несли більше кілометра, ризикуючи власними життями.
Як зазначив Максим Жорін, з 20 осіб, які повернулися в останньому обміні на підконтрольну Україні територію, виявилося лише двоє військових. "А цивільних на окупованих територіях можуть заарештовувати нескінченно, щоб шантажувати Україну", - додав Жорін.
Здоровья и удачи вам, ребята!!!
Говнокомандующий вам в подметки не годится!!!
Это не обмен, это сдача интересов страны и плевок в лицо тем, кто находится в плену у кацапов и их родным!
Нам повернули 20 осіб, серед яких тільки 2 військових.
Віддали 14 свінорил.
Можна було би порадіти і тому, бо наші люди повернулися.
Але попередній "обмін" в форматі "всіх на всіх", коли нам повернули ватних бабок, сепарського мера і бариг-таксистів взамін на беркутівців, терористів і Терезу, яка катувала наших полонених (після обміну поїхала катувати знову) якось не дає відчуття перемоги.
Гнітючим є відчуття того, що заради піару в новинах і телевізійної картинки таваріщ готовий брати абишо. Заявляєш про "всіх на всіх", а потім випрошуєш "дайте хоч когось" (на цей раз навіть не повідомляють хто ті 18 цивільних осіб).
А особливо гнітючим є відчуття того, що українській стороні вже просто нічого запропонувати.
Маючи величезний обмінний фонд і інструменти тиску, ми все це злили на попередньому "обміні" взамін за ватних бабок і таксистів, тим самим прирікши наших військових на вічні катування Терезою.
Mason Lemberg