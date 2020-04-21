Бухгалтерська програма Master, за яку Держмитниця заплатить 1,5 млн грн, працює погано, левова частка перерахунків робиться в ручному режимі, - Макаренко

Про це заявив у Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зацитував думку Марії Околити, "яка створювала одну з колись найкращих бухгалтерських служб країни": "Просто Крик душі!!!! Прошу почути головних бухгалтерів митних органів про стан запровадження програмного продукту Master. Це не програма, а дерев’яний посох, який не дає можливості вести аналітичний та синтетичний облік господарських операцій, проводити розрахунки та формувати звітність.
Чому нас не запитують з допомогою якого інструменту формувати звітність за 1 квартал 2020 року? Чотири місяці поспіль в ручному режимі формуємо оборотно-сальдові відомості, за безвиході, використовуємо програму Фінанси, яка застосовувалась колись в ДМСУ до 2013 року і яка з того часу не поліпшувалась і не обслуговувалась, але при цьому порівняно з Master, залишається кращою!!!
За чотири місяці "фахового" налаштування програмного продукту Master в митних органах левова частина перерахунків і коригувань проводиться в ручному режимі, матеріальна допомога, допомога з тимчасової втрати працездатності нараховується в програмі не вірно, нелогічні помилки при нарахуванні надбавки за попередній період за рахунок не існуючих в програмі норм робочого часу і тому подібне. Програма не формує дані для нарахування премії, оперативної звітності. Нас поглинає така кількість помилок і невідповідностей, які не можемо вчасно виправити. Переплати і недоплати працівникам митниці викликають недовіру до бухгалтерів, які вже виснажені роботою вечорами й у вихідні дні.
Час роботи з грудня 2019 показав недієздатність програми, що запроваджується. Не організовано її налаштування, не забезпеченого належний рівень навчання користувачів та супроводження фахівцями і розробниками програми.
Повний караул! Негайно потрібно робити висновки щодо виходу з ситуації. Людський ресурс не безмежний. Бухгалтери звільняються з роботи, відмовляються працювати в таких умовах, хворіють від нервових розладів, пов’язаних з незабезпеченістю програми БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Бухгалтери митної системи заслуговують на повагу, підтримку й допомогу!
В тому числі, і на допомогу та реагування Мінфіну!"
Макаренко звернувся до глави ДМСУ Максима Нефьодова, який "з відчайдушною наполегливістю" намагається "посадити" Митну службу на цей програмний продукт: "всі співробітники кадрових, адміністративних, бухгалтерських підрозділів, з якими мав можливість спілкуватися, в один голос говорять про його слабкості, недосконалість, нікчемність".
зі слів митника:
- здох комп'ютер - кличу адміна.... адмін приходить, здіймає руки до неба, бурмоче про себе невиразні слова, повертає мій стілець 10 разів навколо своєї осі, штовхає комп'ютер - той починає працювати... знов здіймає руки до неба, щось бурмоче... не дивиться на мене і йде...
зі слів сисадміна :
- приталапався до юзера - цей дурень-йолоп-осел... так вертівся на стільці, що у нього шнур живлення на ніжку намотався і вискочив з компа.... матюкаюся про себе... розплутую... запихаю комп ногою подалі під стіл... вмикаю... йду...