Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

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На загальновійськовому полігоні ЗСУ особовий склад підрозділу протиповітряної оборони 36 окремої бригади морської піхоти провів тактико-спеціальне навчання з бойовою стрільбою. У навчаннях також взяли участь екіпажі Мі-8 армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Метою навчань було підвищення рівня організації ведення бою в різних умовах, управління підрозділами в бою і їхнього всебічного забезпечення. Під час тактико-спеціальних навчань підрозділи ППО морської піхоти відпрацювали завдання виявлення, супроводу і знищення повітряних цілей, а також здійснення маневру в нові позиційні райони і ведення вогню по повітряних мішенях із засідки.





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Впродовж місяця в умовах швидкої зміни обстановки морські піхотинці відпрацювали ведення різних видів бою у складі відділень, взводів, батарей і дивізіону. Командири отримали практику в управлінні підпорядкованими підрозділами, вдосконалили питання прийняття рішень, постановки завдань підлеглому особовому складу, організації взаємодії, морально-психологічного та бойового забезпечення.





