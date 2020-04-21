Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов

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Порушення обмежень під час великодніх служб у Почаївській та Святогірській лаврах Московського патріархату (УПЦ МП) можуть стати причиною продовження карантину у нинішніх умовах без пом’якшення.

Про це в ефірі hromadske заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи можливо, що через великодні служби з великою кількістю людей у Почаївській та Святогірській лаврах УПЦ МП карантин можуть не пом’якшити, Немчінов відповів: "Я думаю, що це цілком можливо, треба дивитися низку чинників. Якщо ви подивитесь статистку Нацполіції, кількість віруючих в церквах перевищувала прогнози. Вона була значно менша, ніж у звичайний період, але водночас це достатньо ризиковані були цифри, особливо як ви згадували про Почаїв і Донецьку область, де дійсно такі прецеденти були".

Він додав, що негативні моменти були і в Києві, а також згадав про ситуацію в Києво-Печерській лаврі, яка вже на карантині і де продовжують фіксувати нові випадки інфікування (їх там понад 100 — ред.).

"На жаль, вони спілкувалися з великою кількістю містян до того, як Лавра була закрита", — наголосив міністр.

Немчінов також зазначив, що поки важко оцінювати, яким буде кінцеве рішення Кабміну щодо карантину. "Буде проведено комплексний аналіз ризиків, тільки після цього вже можна буде говорити про якийсь доконаний факт", — резюмував він.

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч віруючих. За даними Нацполіціі, богослужіння в майже 14 тис. Храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних пасхальних служб може бути через п'ять-десять днів.

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