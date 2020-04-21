Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий

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Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий

День міста у Львові перенесли на невизначений термін через пандемію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер міста Андрій Садовий написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Пандемія коронавірусу вносить корективи не тільки в наші щоденні звички, а й у плани на рік.

День міста, який ми звикли святкувати в першу неділю травня, цього року змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів'янин року", "Почесний львів'янин" і "Шляхетна родина".

Дату святкування повідомимо вже після карантину.

А зараз плануємо життя міста після карантину. Воно точно буде! А його якість залежить сьогодні від усіх нас".

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Коронавірус і карантин
День міста карантин Львів COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Адвокатик
Добре хоч Львів не переноситься.
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21.04.2020 20:21
+1 Иванов Иван 614911af
Було б не погано в треті вихідні вересня зробити, як колись і було...
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21.04.2020 20:25
+1 Alex Firman
Свинорылый, а ты каким боком до Порошенко, а тем более к Львову. Ты рылом не вышел, лугандонец Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий - Цензор.НЕТ 8662
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21.04.2020 21:33
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