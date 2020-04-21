МОЗ не допустить звільнення медпрацівників під час реалізації другого етапу медреформи, - Степанов

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Неприпустимим є звільнення медиків через зміни механізмів фінансування медустанов у зв'язку з проведенням реформи системи охорони здоров'я України

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на селекторній нараді з обласними департаментами охорони здоров’я з усієї України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У зв’язку із переходом з першого квітня на програму медичних гарантій (старт другого етапу медичної реформи, - ред.), ми проводимо ретельний аудит того, як це впливає і вплине на 2-й і 3-й рівні медицини. Коли ми вивчили всі договори на предмет дефіциту і профіциту коштів, то побачили, що з понад 1600 закладів охорони здоров’я 984 мають дефіцит. Це дуже тривожні сигнали. Ми не можемо допустити звільнення медпрацівників", - зазначив Степанов.

За словами міністра, зараз керівництво МОЗ максимально налаштоване на діалог з регіонами – щоб "не допустити катастрофічних наслідків фінансування галузі".

При цьому, як зазначили учасники селекторної наради з регіонів, у зоні особливого ризику через недостатнє фінансування галузі знаходиться протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та високоспеціалізовані медичні напрями.

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"Якщо ми не покриємо дефіцит у коштах — нам доведеться закривати бригади в сільській місцевості, в районах. Якщо лишиться так, як є, ми скоротимо 30 бригад зі 145. Тобто, міста будуть забезпечені, а села — ні", - заявили представники Департаменту охорони здоров’я Запорізької області на селекторі. Схожі побоювання висловили також представники інших регіонів України.

За підсумками наради Степанов доручив департаментам охорони здоров’я надати в МОЗ повну інформацію щодо планів так званої "оптимізації", а також своє бачення реформування та фінансування закладів медицини. "Але, перш за все, чекаю на фідбек від лікарів щодо ситуації, яка склалася в контексті реалізації другого етапу реформи", - резюмував міністр.

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