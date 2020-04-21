Поліція Сум почала кримінальне провадження через те, що кілька лікарень відмовлялися приймати на лікування жінку з високою температурою

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Правоохоронці в м.Суми почали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що призвело до смерті 79-річної жінки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Увечері 20 квітня до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні бригадою швидкої допомоги була доставлена 79-річна жителька Путивльського району, яка з грудня минулого року проживала в Сумах у доньки. Жінка мала високий рівень цукру в крові та високу температуру тіла. Попри всі намагання бригади медиків "швидкої" надати допомогу хворій, її стан не покращився, а спроби передати немічну жінку на лікування до кількох лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними – людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли", - сказано в повідомленні поліції.

Так, після дзвінка фельдшера бригади "швидкої" до поліції, жінку взяли до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні, де вона й померла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з’ясовує всі обставини того, що сталося.

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