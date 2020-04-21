Суд заарештував з правом застави колишнього найманця РФ, затриманого в Одесі, - прокуратура Донеччини

1735

Суд заарештував з правом застави в 210 200 гривень бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Як повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 210 200 грн представнику незаконних збройних формувань, який обґрунтовано підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж жовтня 2014 року – червня 2015 року мешканець м. Донецька, перебуваючи на посаді стрільця у складі одного із батальйонів армійського корпусу так званого Міністерства оборони терористичної організації "ДНР", що контролюється ЗС РФ, виконував бойові задачі на території населених пунктів, зокрема в районі Вуглегірська, Дебальцевого та Піски", - говориться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що зловмисника затримали в Одесі співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 17 квітня співробітники Служби безпеки затримали в Одесі жителя Донецька, учасника незаконних збройних формувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чим публічнішою стає людина, тим складніше її забрати: РФ починає вимагати взамін неоднозначні фігури, - Резніков про звільнення полонених