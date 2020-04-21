Через карантин проведення всеукраїнських учнівських олімпіад скасовується, - Міносвіти

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Проведення IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів скасовано через загальнонаціональний карантин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

"Наша мета - зберегти життя і здоров'я наших учнів. Тому цього року через епідеміологічну ситуацію нам довелося скасувати IV етап всеукраїнських олімпіад. Через карантин і загрози поширення COVID-19 довелося змінити практично всі освітні процеси, зокрема і проведення олімпіад", - зазначила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Через карантин також перенесено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук - він має відбутися в листопаді 2020 року.

Нагадуємо, 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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