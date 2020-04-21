Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов

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Медіа-атаки на Державну податкову службу - це реакція на першу в історії України реальну боротьбу з махінаціями з податком на додану вартість (ПДВ).

Про це в інтерв'ю "Новому часу" заявив голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ

За словами Верланова, незважаючи на те, що абсолютну більшість спроб зареєструвати схемний кредит податкова сьогодні блокує, законодавство в Україні побудовано таким чином, що деякі операції, всупереч їхнім визнанням ризиковими, можуть здійснюватися.

"Податкова як цивільний, а не правоохоронний орган, згідно із законом на це впливати не може, проте щомісяця ми формуємо список таких компаній з переліком ризикових операцій і відповідно до відомого 543-го наказу про взаємодію Державної податкової служби і податкової міліції, передаємо цю інформацію Державній фіскальній службі", - сказав Верланов.

За його словами, подальша доля цієї інформації - вже в компетенції податкової міліції, яка йому не підкоряється.

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"В середньому це два-три мільярди гривень на місяць, кількість компаній - від 600 до 1500. Після того як ми восени 2019 року розпочали закривати ці схеми, відповідно і суми, і кількість компаній стали меншими. А зараз постанова 1165 дозволила нам зробити радикальний прорив. 22 квітня ми вже матимемо повну аналітику щодо березня і зможемо продемонструвати скептикам, що часи махінацій з ПДВ залишилися в минулому", - додав Верланов.

Також Сергій Верланов зазначив, що від самого початку роботи нової Державної податкової служби проводиться поліпшення адміністрування податку на додану вартість, вдосконалення ризик-орієнтованої системи.

"Ми розробили зміни до критеріїв ризику, це так звана постанова 117, яку було прийнято в травні минулого року - це перша передумова, яка зробила життя наших махінаторів набагато складнішим. Потім ми подивилися, як працює ця постанова і ще її вдосконалили, прийняли нові критерії ризику і нову систему моніторингу податкових накладних. Це так звана постанова Кабміну 1165, її було прийнято в грудні, а працювати вона почала з 1 лютого 2020 року", - зазначив глава ДПС.

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Верланов зазначає, що після впровадження цієї постанови та неухильного її виконання по всій Україні схеми було перекрито, а всі "пересорти", "скручування" - і, відповідно, люди, які десятиліттями на цьому наживалися, були відрізані від цього джерела доходів. "Не дивно, що вони тепер відкрито воюють із командою податкової...", - підкреслив Сергій Верланов.

Повну версію інтерв'ю Сергія Верланова можна прочитати за посиланням тут.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ.

За словами глави ДПС, вперше в історії України схеми з ПДВ припинені.