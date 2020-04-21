Чиновниця швидкої допомоги Харкова Федорова нахамила волонтерам, які привезли засоби індивідуального захисту на одну з підстанцій, - бізнесмен Сапронов

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Працівники швидкої допомоги Харкова не забезпечені всіма необхідними індивідуальними засобами захисту.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у віданні комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 8 підстанцій, у кожній з яких від 7 до 14 бригад (всього бригад у місті 98). Чисельність кожної підстанції - від 60 до 150 осіб, склад одного екіпажу від 3 до 5 осіб.

"Принизливість системи, страх втратити роботу, брехня, залежність працівників швидкої від керівників змушують медичних працівників швидкої ризикувати більше, ніж потрібно в рази", - повідомив Сапронов.

Вдалося отримати правдиву інформацію про жалюгідне становище від працівників найбільшої станції міста - №1, розташованої на вулиці Отакара Яроша.

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"Ми сьогодні подарували 1000 штук респіраторів FFP3 і 100 багаторазових захисних щитків, завтра привеземо 12 термометрів із розрахунку один на машину. Ми спробуємо максимально допомогти 1 або 2 найбільшим підстанціям швидкої", - зазначив бізнесмен.

Він також повідомив, що після передачі засобів захисту, волонтерам зателефонувала головна фельдшерка центру медицини катастроф Людмила Федорова. Жінка заявила, що вона вирішує "що нам треба і на яку станцію розподіляти".

Сапронов звернувся до голови Харківської ОДА Олексія Кучера з питанням, чи працюватимуть далі на своїх місцях чиновники, які так розмовляють із волонтерами.

"У мене ультимативні умови до керівника Центру пана Віктора Забашти -