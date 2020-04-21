Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте

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Із 4 травня в Італії почне діяти план виходу з режиму цілковитого блокування, запровадженого у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Італійцям доведеться вчитися співіснувати з вірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Мені дуже хотілося б сказати: відкриймо все відразу ж. Просто з ранку. Уряд поставив захист здоров'я громадян на перше місце, але він, звісно, відповідає за збереження ефективності виробничої системи. Але таке рішення було б безвідповідальним. Це різко підніме криву заражень безконтрольно, це зруйнує всі зусилля, яких ми доклали досі", – заявив прем'єр.



За словами Конте, новий план становитиме правила "співіснування з вірусом". Зокрема, розробляють ідеї безпечного користування громадським транспортом. Детальніше з новими заходами громадськість ознайомлять до 26 квітня.

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Виступаючи сьогодні в парламенті, глава уряду Італії згадав, що вимога носіння масок залишиться.



"Маски потрібно носити і соціальне дистанціювання залишиться, поки не буде винайдено вакцини", – сказав Конте.

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