Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте

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Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте

Із 4 травня в Італії почне діяти план виходу з режиму цілковитого блокування, запровадженого у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Італійцям доведеться вчитися співіснувати з вірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені дуже хотілося б сказати: відкриймо все відразу ж. Просто з ранку. Уряд поставив захист здоров'я громадян на перше місце, але він, звісно, відповідає за збереження ефективності виробничої системи. Але таке рішення було б безвідповідальним. Це різко підніме криву заражень безконтрольно, це зруйнує всі зусилля, яких ми доклали досі", – заявив прем'єр.

За словами Конте, новий план становитиме правила "співіснування з вірусом". Зокрема, розробляють ідеї безпечного користування громадським транспортом. Детальніше з новими заходами  громадськість ознайомлять до 26 квітня.

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Виступаючи сьогодні в парламенті, глава уряду Італії згадав, що вимога носіння масок залишиться.

"Маски потрібно носити і соціальне дистанціювання залишиться, поки не буде винайдено вакцини", – сказав Конте.

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Топ коментарі
+4 Кирилл Лещенко
Конечно. Ведь резкая отмена идиотского дурантина резко покажет его идиотизм. Как только идиотизм станет очевидным, общество захочет примерно наказать мууудрые власти. Например поступить как с Муссолини... Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 8967
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21.04.2020 22:22
+4 MrC
С нетерпением жду твои селфи в инфекционке.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
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21.04.2020 22:27
+2 MrC
Сам то хоть понял, что написал?
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21.04.2020 22:30
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