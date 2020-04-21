Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський

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Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський

Президентство - нелегка, дуже вимоглива і відповідальна робота.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у коментарі для BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо президентства, я не приховуватиму, що це нелегка робота. Вона дуже вимоглива і відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися або здаватися. Ми зробили вже багато. На жаль, виклики, як, наприклад, епідемія коронавірусу, дещо знижує наш турборежим. Але ми не припинимо зміцнювати Україну", - сказав Зеленський.

Він також додав, що робота президентом забирає весь час і йому не вдається побути досить з сім'єю і дітьми.

"Я шкодую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів", - зазначив президент.

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Коронавірус і карантин Рік Зеленського
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+46 Ksenia VB
та якби не корона, зеля в турборежимі помчав би на 9 травня до фуйла.
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21.04.2020 22:27
+37 yakutua
Турбодебил.
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21.04.2020 22:28
+31 Виктор Стеценко 216e0192
Эпидемия коронавируса и другие вызовы замедляют турборежим, но мы не остановимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5844
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21.04.2020 22:30
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