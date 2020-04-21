Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко

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Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро.

Це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років.

Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів".

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Коронавірус і карантин
Єврокомісія карантин допомога Порошенко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+26 133133
Бубочка узнает это через Ермака, который узнает это от ФСБ
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21.04.2020 22:29
+26 ptn hlo 428037f7
Скоро Еврокомиссия объявит о выделении Украине 1 млрд. евро для борьбы с коронавирусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1369
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21.04.2020 22:34
+24 АЛЕКС БОС
ПРЕЗИДЕНТ всегда остаётся президентом.
Чего не скажешь о сегодняшнем ушлёпке, который не стал и не станет президентом. НИКОГДА.
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21.04.2020 22:33
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