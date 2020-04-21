Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко

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П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро.

Це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років.

Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів".

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