Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій радить планувати відпочинок не раніше середини липня-серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, не ризикуватимуть собою і близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто, крива захворювань не росте", - сказав міністр.

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За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни відкриватимуть свої повітряні ворота, але це точно не буде до травневих свят.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що порушення обмежень під час великодніх служб у Почаївській і Святогірській лаврах Московського патріархату (УПЦ МП) можуть стати причиною продовження карантину в нинішніх умовах, без пом'якшення.