Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій

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Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій радить планувати відпочинок не раніше середини липня-серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.

"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, не ризикуватимуть собою і близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто, крива захворювань не росте", - сказав міністр.

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За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни відкриватимуть свої повітряні ворота, але це точно не буде до травневих свят.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що порушення обмежень під час великодніх служб у Почаївській і Святогірській лаврах Московського патріархату (УПЦ МП) можуть стати причиною продовження карантину в нинішніх умовах, без пом'якшення.

Коронавірус і карантин
карантин відпочинок відпустка Криклій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Виктория Ермолова 85bf4d73
Русское авось - Поскольку у быдла принято мыслить стереотипами, то, не увидев на улицах родного мухосранска горы трупов с миазмами, наиболее мнящее себя умным быдло себя сразу же решило, что «коронавирус переоценен» и вообще «от гриппа в год намного больше людей умирает». В интернете подобного вида индивиды моментально детектятся по вопросам типа «а видели ли вы сами умершего или заболевшего коронавирусом???», «а где фото трупов умерших от короны?», а также утверждениями, что весь пи.... в СМИ является спланированной акцией. К счастью, в отличии от подобного быдла за границей, наше лишь наивно надеется, что всё не так страшно и его пронесёт, а не пытается лизать унитазы дабы показать как им пох....
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21.04.2020 23:06
+4 bezmegh
Це,про відпустку від карантину Если все будут соблюдать правила безопасности, реалистично планировать отпуск на вторую половину лета, - Криклий - Цензор.НЕТ 2863
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21.04.2020 22:52
+4 Кирилл Лещенко
ядерной... Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій - Цензор.НЕТ 4156
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21.04.2020 23:00
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