Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія"

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.
"22 квітня відбудеться онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія" за участю президента і прем'єр-міністра", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що онлайн-брифінг щодо впровадження цифрового ID-паспорта і біометричного закордонного паспорта громадянина в додатку "Дія" розпочнеться о 15:00.
У заході також візьмуть участь віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної міграційної служби Юрій Соколюк.
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....