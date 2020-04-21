Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія"

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Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія"

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль візьмуть участь в онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"22 квітня відбудеться онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія" за участю президента і прем'єр-міністра", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що онлайн-брифінг щодо впровадження цифрового ID-паспорта і біометричного закордонного паспорта громадянина в додатку "Дія" розпочнеться о 15:00.

У заході також візьмуть участь віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної міграційної служби Юрій Соколюк.

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Топ коментарі
+11 cloud2009 26ea8082
это ваш Гетман малороссы... Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 8212
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....
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21.04.2020 23:07
+9 Вячеслав Меломанов
зе!баранам как раз сейчас именно это жизненно необходимо
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21.04.2020 23:07
+8 Олександр Дніпро
Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 1592
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21.04.2020 23:14
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