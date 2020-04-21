Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій

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Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій

Пом'якшення карантину на транспорті почнеться з приміських перевезень.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС-Україна

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей у міста, на промислові об'єкти. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масковий режим і менша кількість пасажирів у вагоні", - сказав Криклій.

Чиновник підкреслив, що без масок українців ще довго не пускатимуть у метро, ​​автобуси, трамваї, тролейбуси, міжміські автобуси і поїзди.

Міністр також припустив, що доведеться просити роботодавців змінити робочі графіки - щоб люди виходили на роботу в різний час. "Нам точно доведеться забути про міжміські перевезення з набитими пасажирами салонами", - сказав Криклій.

Відновлення авіасполучення, за його словами, залежатиме від того, як швидко інші країни відкриють свої повітряні ворота і куди саме літатимуть. Але це теж не трапиться до травневих свят.

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Коронавірус і карантин
карантин транспорт Криклій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Полиграф Полиграхович-007
Правда о коронавирусе выходит на свет

Ослабление карантина начнем с пригородного транспорта, - Криклий - Цензор.НЕТ 4236
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21.04.2020 23:14
+1 Андрей 0c60192e
Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 2655
МЕСЯЦ БЕЗ САЛОНА КРАСОТЫ!!!
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21.04.2020 23:19
+1 bezmegh
Загалом типово зелений ляп..., приміський транспорт без запуску Метрополітену, - Неперевершений Кретинізм Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4473 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 3242
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21.04.2020 23:25
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