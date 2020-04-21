У Чернівецькій області підтверджено 65 нових випадків COVID-19, всього встановлено 1 053 випадки інфікування, - ОДА

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У Чернівецькій області 21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 053 особи.

Зазначається, що завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям.

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