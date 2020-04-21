Досягнення Зеленського за рік: зусилля з припинення війни на Донбасі, боротьба з корупцією, кроки в енергетиці та фінансовому секторі

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21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Незабаром після цього переобрали Верховну Раду і змінився уряд. Минулий рік у світі був дуже важким, а економічна криза тільки набирає обертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Курс, заявлений Революцією гідності, не змінився – Україна йде в об’єднану Європу і в НАТО. Війна з російським агресором продовжується, хоча зусилля до того, щоби її було справедливо для України закінчено, докладаються великі та вже приносять результат. Боротьба з корупцією, наразі, вражаючих результатів не демонструє, але підвалини для неї – і на законодавчому, і на виконавчому рівні – закладені серйозні, тож є підстави сподіватися на прогрес. Світова криза, яка лише розгорається, у світі – це критичне випробування і для економіки української, і для нації. І поки що ми тримаємось достойно, хоча й важко нам", - сказано в статті.

Зокрема, відзначається поновлення "нормандського формату", звільнення полонених, розведення військ і створення телеканалу з мовленням на окуповані території.

Перевибори ВР, вважають автори, привели до неоднозначних результатів: з одного боку, 16 тисяч "спамових" поправок до закону, що відкриває шлях до отримання фінансування МВФ, з іншого, швидке прийняття законів, які не могли схвалити попередники - новий Виборчий кодекс, покарання нардепам за прогули і "кнопкодавство", відкриття ринку землі, можливість імпічменту президента та інші.

Журналісти також проаналізували досягнення і провали в економічній і соціальній сфері. Зокрема, вдалося зрушити з мертвої точки в енергетиці (анбандлінг Нафтогазу, продовження транзиту російського газу Україною на вигідних умовах, отримання від Росії гроші за рішенням арбітражу в Стокгольмі).

У фінансовому секторі: прийнято закон про спліт, створено механізм концесій, розроблено заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу під час "коронакризи", почалася програма "Велике будівництво", піднято ліміти доходів для ФОП, почалася реалізація програми доступних кредитів для малого бізнесу за рекордно низькими ставками, скасована стаття КК за фіктивне підприємництво, осучаснено стандарти будівництва, почалася підготовка до приватизації десятків державних підприємств та інше.

У соціальній сфері було знайдено механізм для реального зниження тарифів на тепло і гарячу воду, запущено кілька програм виплат, добровольцям надано статус учасників бойових дій.

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