У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура. ФОТО

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21 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який у центрі Херсона намагався продати ручний протитанковий гранатомет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.

У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура 01

"Особу затримали правоохоронні органи в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час збуту згаданої зброї за 300 доларів США. Ним виявився 46-річний раніше судимий житель одного з районів області", - сказано в повідомленні.

Також, під час обшуку в квартирі чоловіка вилучено дві бойові гранати.

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У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура 02

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За вчинене йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

Силовики
граната зброя Правоохоронні органи Херсон
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Топ коментарі
+3 Valentin Nasus
Средняя зарплата в Украине примерно равна одному противотанковому гранатомёту... И мы ещё жалуемся, что у нас нет возможностей вернуть власть в руки народа? )
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22.04.2020 00:00
+2 orionemc2 a7fce8b3
Привотанковый гранатомёт всего за 300 баксов..хехе Аваков с бабломойскими уверены шо в случае какого то зашквара их беркутня спасёт задницу этой банде???
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21.04.2020 23:52
+1 Андрей Веселовский
Рано он вышел продавать, карантин ведь У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3296 на 60 день карантина, такой товар предлагать нужно!
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22.04.2020 00:48
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