Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків, - міністр Кабміну Немчінов

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Мінекономіки розробляє проєкт рішення, який передбачає умови роботи продовольчих ринків.

Про це в ефірі hromadske повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розпорядження про закриття порушили лише кілька ринків у Харкові та Одесі.

"Наскільки я знаю, з ними працюють правоохоронці", - сказав він.

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Немінов додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоби ринки працювали в межах чинного законодавства, це, зокрема, стосується безпечного перебування на цих ринках".

Міністр наголосив, що в уряді розуміють, що фермери та селяни повинні мати можливість реалізувати свою продукцію.

"Як тільки будуть самі власники ринків, оператори цих торгових площ готові до реалізації (порядку, який має створити Мінекономіки. - Ред.), я думаю, що ми обов’язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому засіданні Кабміну", - підсумував він.

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Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко скасував свою постанову, яка дозволяла роботу ринків, із 14 квітня їхня робота знову заборонена.

21 квітня в Офісі Президента заявили, що планують "серйозно" розібратися з мерами Геннадієм Кернесом та Геннадієм Трухановим, які не закрили ринки в Харкові та Одесі.