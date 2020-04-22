Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків, - міністр Кабміну Немчінов

Про це в ефірі hromadske повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, розпорядження про закриття порушили лише кілька ринків у Харкові та Одесі.
"Наскільки я знаю, з ними працюють правоохоронці", - сказав він.
Немінов додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоби ринки працювали в межах чинного законодавства, це, зокрема, стосується безпечного перебування на цих ринках".
Міністр наголосив, що в уряді розуміють, що фермери та селяни повинні мати можливість реалізувати свою продукцію.
"Як тільки будуть самі власники ринків, оператори цих торгових площ готові до реалізації (порядку, який має створити Мінекономіки. - Ред.), я думаю, що ми обов’язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому засіданні Кабміну", - підсумував він.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко скасував свою постанову, яка дозволяла роботу ринків, із 14 квітня їхня робота знову заборонена.
21 квітня в Офісі Президента заявили, що планують "серйозно" розібратися з мерами Геннадієм Кернесом та Геннадієм Трухановим, які не закрили ринки в Харкові та Одесі.
Всем понятно, что шансов подцепить заразу в супермаркете на порядок больше , чем на рынке. Твари зеленые!
Сначала Ляшко провозгласил, что пик эпидемии будет 14 апреля.
Потом 19 апреля.
Теперь перенесли пик на 12 мая.
Потом скажут, что ждут пик 1 июня.
и так далее
И цифры рисуют какие хотят и пики от балды придумывают.
Уже всем очевидно, что власти понравился вечный карантин, когда все граждане будут вечно сидеть дома а они в это время будут делать, что хотят и будут прикрываться карантином.