У хокеїста з команди Лукашенка підтверджено COVID-19, але президент Білорусі самоізолюватися не буде, - речниця Ейсмонт

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Хокеїст аматорської команди, в якій 11 квітня грав президент Білорусі Олександр Лукашенко, здав тест на COVID-19 і діагноз підтвердився.

Однак керівник Білорусі самоізолюватися не буде, заявила в коментарі ria.ru речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, передає Цензор.НЕТ.

Раніше стало відомо, що хокеїст Дмитро Мелешко здав тест на COVID-19. За словами Мелешка, у нього була легка застуда, і він вирішив самоізолюватися, оскільки дружина тяжко хворіє, у неї ослаблений імунітет.

"Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований із діагнозом пневмонія, - цитує слова Ейсмонт ria.ru. - Отримано позитивний результат тесту на COVID-19".

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Речниця наголосила, що Дмитро Мелешко захворів приблизно через тиждень після закінчення аматорського хокейного турніру (11 квітня), в якому брав участь разом із Лукашенком. Вся команда керівника держави "перебувала у відпустці". Жодних додаткових заходів для гравців не вживається.

Ейсмонт зазначила, що Олександр Лукашенко не здавав тест на коронавірус і "зараз у цьому немає необхідності". Він і раніше не був в ізоляції, не збирається "йти в ізоляцію," віддалено працювати "та інше" і зараз, каже речниця.

Дмитро Мелешко був хокеїстом білоруської національної збірної, професійну спортивну кар'єру завершив три роки тому.

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Як пишуть Белновости, станом на 21 квітня внаслідок COVID-19 у Білорусі померли 55 осіб. Загалом виявлено 6723 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19. З лікарень виписано 577 пацієнтів. Від початку лютого білоруські медики провели 108 тисяч 545 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.