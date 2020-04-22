Уже 54 українці, які перебувають за кордоном, одужали від COVID-19, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Водночас 54 громадяни України за кордоном вже одужали від COVID-19, семеро померли.
Загалом, зазначають у МЗС, у межах системи "Захист" по допомогу до закордонних дипломатичних установ звернулися 16 403 наші співвітчизники.
Нагадаємо, на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.
Новое серологическое исследование Стэнфордского университета показало у людей в округе Санта-Клара (Калифорния) количество антител в 50-85 раз больше, чем считалось ранее, что означает летальность COVID-19 на уровне 0,12-0,2% или даже ниже (как у гриппа).
В новом анализе Центра доказательной медицины в Оксфордском университете утверждается, что летальность COVID-19 составляет от 0,1% до 0,36% (на уровне гриппа). Ожидается, что у людей старше 70 лет без серьезных предшествующих заболеваний уровень летальности составит менее 1%. Для людей старше 80 лет - от 3% до 15%, в зависимости от того, считать ли смерти от или с коронавирусом. В отличие от гриппа детская смертность близка к нулю. Что касается высокого уровня смертности в Северной Италии, исследовательская группа отмечает, что Италия имеет самую высокую в Европерезистентность к антибиотикам. Фактически данные итальянских властей показывают, что около 80% умерших лечились антибиотиками, что указывает на бактериальные суперинфекции.
Финский профессор эпидемиологии Микко Паунио из Хельсинкского университета оценил несколько международных исследований и пришел к значению летальности COVID-19 0,1% или менее (на уровне обычного гриппа). По словам Паунио, впечатление о более высокой летальности было создано, потому что вирус очень быстро распространялся, особенно в состоящих из нескольких поколений семьях в Италии и Испании, а также в таких городах, как Нью-Йорк. Карантинные меры были приняты слишком поздно и не были эффективными.
Лондонская временная больница по большей части пустовала, в пасхальные выходные в этом учреждении лечились всего 19 пациентов. Созданные в Лондоне больницы вдвое расширили отделения интенсивной терапии и до сих пор справляются с нагрузкой.
В Канаде 31 человек умер в доме престарелых после того, как «почти все медсёстры в спешке покинули учреждение, опасаясь распространения коронавируса. Органы здравоохранения обнаружили людей в доме в Дорвале, недалеко от Монреаля, только несколько дней спустя. Многие выжившие недоедали, были обезвожены и апатичны. Подобные трагедии уже происходили северной Италии, где восточноевропейские медсёстры спешно покинули страну, когда разразилась паника и были объявлены карантинные меры, в т.ч. закрытие границ.
Шотландский врач, который также ухаживает за домами престарелых, пишет: «Какова была государственная стратегия для домов престарелых? Предпринятые до сих пор действия значительно ухудшили ситуацию».
В Швейцарии, несмотря на COVID-19, общая смертность в первом квартале 2020 года (до 5 апреля) была на среднем нормальном уровне.
Согласно сообщению от 14 апреля, швейцарские больницы и даже отделения интенсивной терапии по-прежнему очень мало заполнены. Это снова поднимает вопрос о том, где и как на самом деле происходят смерти (средний возраст 84 года) с положительным тестом.
Президент Немецкой ассоциации больниц забил тревогу: более 50 процентов всех запланированных операций по всей Германии были отменены, а их количество исчисляется тысячами. Кроме того, на 30-40% меньше пациентов с сердечными приступами и инсультами лечатся, потому что они боятся идти в больницы из-за коронавируса. В стране было 150000 бесплатных больничных коек и 10000 бесплатных коек для интенсивной терапии. В Берлине только 68 коек для интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом, а отделение неотложной помощи на 1000 коек в настоящее время не востребовано.
Новые данные властей показывают, что и в Германии уровень предачи COVID-19 уже упалниже критического значения 1 до карантина. Поэтому общих гигиенических мер было достаточно, чтобы предотвратить экспоненциальное распространение. Это же уже было доказано и для Швейцарии.
На французском авианосце 1081 солдат дали положительный результат теста на коронавирус. До настоящего времени почти 50% из них оставались бессимптомными, а около 50% имели лёгкие симптомы. 24 солдата были госпитализированы, один из них находится в реанимации (предшествующие болезни неизвестны).
Ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен считает возможным, что некоторые люди уже создали эффективный так называемый фоновый иммунитет против нового коронавируса путем контакта с обычными коронавирусами, вызывающими ОРВИ.
Клаус Пюшель, судмедэксперт из Гамбурга, который исследовал множество умерших с положительным результатом теста, объясняет в новой статье: «Цифры не оправдывают страх перед коронавирусом». Его выводы: «COVID-19 является относительно безвредным вирусным заболеванием. Нам приходится иметь дело с тем, что коронавирус является нормальной инфекцией, и мы должны научиться жить с ней без карантина». Все жертвы, которые он исследовал, имели такие серьёзные предшествующие заболевания, что, «даже если это звучит жёстко, они все погибли бы в течение этого года». Пюшель добавляет: «Время вирусологов прошло. Теперь нам следует спросить других, как поступать правильно в случае коронавирусного кризиса, например, врачей интенсивной терапии».
Обзор Medscape показывает, что традиционно вспышки ОРВИ, вызванные обычными коронавирусами, проходят в конце апреля, с карантином или без него.
Швейцарский журнал Infosperber пишет: «Меньше случаев короны? Просто тестируйте меньше!» Ежедневно сообщаемое количество «новых случаев» мало говорит о состоянии эпидемии. По мнению авторов, было безрассудством вызывать страх с помощью экспоненциальной кривой смертей с положительным тестом.
OffGuardian: еще восемь экспертов подвергают сомнению паническую реакцию на коронавирус. С мнением Кнута Витковски можно ознакомиться тут (на русском).
Видео: Почему карантины - неправильная политика. Шведский профессор эпидемиологии Йохан Гизеке говорит о «цунами лёгкой болезни» и считает, что карантины являются контрпродуктивными. По его словам, самое важное - обеспечить эффективную защиту групп риска, особенно домов престарелых.
Ещё больше экспертов в Европе и США высказали своё мнение о лечении критических пациентов с COVID-19 и настоятельно рекомендовали избегать инвазивную вентиляцию лёгких (интубацию). Пациенты с COVID-19 страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от недостатка кислорода, возможно, вызванного проблемой диффузии кислорода, вызванной вирусом, или иммунным ответом на него. [1] [2] [3] [4] [5]
Политические событияВидео: Насилие со стороны полиции во время ограничительных мер по всему миру.В нескольких штатах США прошли протесты против ограничительных мер.Немецкий экономист Норберт Хайринг в нескольких статьях объясняет, как «коронавирусный кризис» используется для внедрения глобальных инструментов мониторинга, которые были запланированы ранее, в области путешествий, платежей, отслеживания контактов и биометрии.Джорджио Агамбен, итальянский философ, говорит о коронавирусе: «Страна, в частности, культура разваливается прямо сейчас, и никого это не волнует. Что происходит на наших глазах в странах, которые претендуют на цивилизованность?»Итальянские юристы