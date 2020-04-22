Трамп має намір поставити на "паузу" видачу грін-карт та імміграційних віз у США щонайменше на 60 днів

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Президент США Дональд Трамп заявив про плани обмежити видачу грін-карт іноземцям та імміграційних віз у США щонайменше на 60 днів, щоб залишити робочі місця для американців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в Білому домі.

"Щоб допомогти американським працівникам, я тимчасово поставлю на паузу імміграцію в США. Це допоможе американцям, котрі є першими претендентами на робочі місця, саме тоді, як Америка перезапускає (економіку. – Ред.)", - сказав він.

Він заявив, що "пауза" діятиме протягом 60 днів, потім цей термін може бути продовжений у разі необхідності після оцінки самим Трампом і його командою на підставі обстановки в економіці на той момент.

"Насамперед ми маємо дбати про американських працівників", - наголосив президент США.

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Відповідаючи на запитання журналіста, президент США заявив, що указ буде підписано вже в середу.

"Указ готується просто зараз, поки ми з вами розмовляємо, а підписаний буде завтра. (...) Там будуть певні винятки", - наголосив він.

Також Трамп додав, що в майбутньому оцінюватиме, які додаткові заходи у сфері імміграції необхідно буде вжити, щоб захистити робочі місця для американців.