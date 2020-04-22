Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 177,4 тис., інфікованих уже понад 2,56 млн. ІНФОГРАФІКА

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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 177,4 тис., інфікованих уже понад 2,56 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 квітня у світі зареєстрували 2 564 190 (2 477 426 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 177 445 (170 324 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 45 063 (42 335 вчора), хворих - 825 041 (787 370), протестовано - 4 155 178.

Іспанія повідомляє про 204 178 випадків COVID-19, 21 282 особи померли.

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В Італії зафіксовано 183 957 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 24 648 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 20 829 осіб, у Великій Британії - 17 378, в Німеччині - 5086, в Ірані - 5297, у Туреччині - 2259, в Бельгії - 5998, у Нідерландах - 3929.

У РФ кількість заражених досягла 52 763 осіб, з яких 456 померли, в Білорусі - 6723, померли - 55; в Польщі - 9856, померли - 401; в Молдові - 2614, померли - 72; в Угорщині - 2614, померли - 213; в Румунії - 9242, померли - 498; в Словаччині - 1199, померли - 14.

Нагадаємо, в Україні на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19, загалом - 6125, померли 161 особа, 367 - одужали.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 177,4 тис., інфікованих уже понад 2,56 млн 01

Коронавірус і карантин
карантин статистика COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Кирилл Лещенко
Слова "Швеция" в тексте новости нет. Кому-нибудь интересно почему? Кстати администрация Фейсбука удаляет антикарантинные аккаунты. "Если абсолютно неэффективный карантин свирепствует, значит это кому-нибудь нужно" (почти Маяковский)
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22.04.2020 07:42
+2 Senator S 01a656ec
Из Европы замечено обратное движение в сторону Африки,через Гибралтарский пролив драпают из Европы на Родину,в Африку бегут без оглядки,даже на шлюпках и ботах гребут вёслами...
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22.04.2020 07:49
+1 OA 3b6910dc
Да какое дело мне, гражданке и жительнице Австралии, сколько там пенсов прикончили "от коронавируса" в домах престарелых Испании, Италии и Франции?
Австралия мало того, что расположена за тысячу верст от этих злачных мест мировой культуры, но и вообще остров, хоть и очень большой!
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22.04.2020 07:46
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