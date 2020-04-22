Жовтий, помаранчевий і червоний: Шмигаль розповів про три рівні карантину та про їхні особливості

2545

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виділив три рівні карантину і розповів про особливості кожного з них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми сьогодні запроваджуємо певні визначення карантинних заходів та необхідності їхнього запровадження в рівнях - жовтий, помаранчевий, червоний", - розповів він.

Жовтий рівень. Ситуація помірна, м'які умови карантину, основні галузі працюють.

Помаранчевий рівень. Кількість хворих починає зростати, є один або два летальні випадки, регіон із зафіксованими випадками локалізують і закривають.

Червоний рівень. Lockdown, регіон чи країна фактично закриваються повністю. Така ситуація відбувається наразі.

За словами Шмигаля, цього року побороти коронавірус у світі не вдастся, а масочний режим та дистанція мають стати нормою на найближчі два роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський

Нагадаємо, карантин в Україні діє із середини березня і за цей період він уже кілька разів посилювався. Крім того, термін обмежень, які запроваджувалися до 3 квітня, продовжили до 24 квітня.

Як відомо, на сьогодні заплановано чергове засідання уряду, на якому знову буде розглядатися питання продовження карантину.