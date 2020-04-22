Кабмін працює над створенням 500 тис. робочих місць, які допоможуть людям протриматися під час карантину. Зарплата - 6-8 тис. грн, - Шмигаль

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Українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Шмигаль нагадав, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які "дадуть можливість людині місяць-два-три протриматися в умовах існуючих обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

Зокрема, йдеться про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також очільник уряду згадав і про "Велике будівництво", де, за його словами, близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч - у супутніх сферах.

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"От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтора...Недорогих (робочих місць. - Ред.). Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - сказав він.

Як приклад він зазначив, що українцям можуть запропонувати класти бруківку чи бути озеленювачем.