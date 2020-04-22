Кабмін планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19

518

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному засідання.

"Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками", - йдеться в повідомленні.

Доповідати з цього питання буде міністр фінансів Сергій Марченко.

Крім того, буде розглядатися питання про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають важливе соціальне значення, товари протиепідемічного призначення.

Також читайте: Жовтий, помаранчевий і червоний: Шмигаль розповів про три рівні карантину та про їхні особливості

У Кабміні обговорять також порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги з часткового безробіття на період карантину.