На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ

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В Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 19 649 повідомлень про підозру на COVID-19.

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