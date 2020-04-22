Плану немає, є мрія, - "слуга народу" Лерос про заяву Шмигаля щодо створення в травні 500 тис. робочих місць

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Час гасел в українській політиці має закінчитися.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Час гасел "за все хороше проти всього поганого" має закінчитися. Соромно говорити про план створення 500 тис. робочих місць в травні, при цьому пояснення: чекайте, стратегія ще готується. Виходить, що плану немає, є мрія. Якось відомий турецький футбольний тренер говорив: "ніякої тактики! Бам-бам-бам!"- заявив нардеп.

"У США за минулий місяць роботу втратили 20 млн людей і зараз без роботи залишаються понад 5 млн осіб на тиждень, а у нас поки все "під контролем". Може, ми їм будемо наших геніїв держуправління продавати, як футболістів? Єрмака заженемо першого, щоб навантаження на бюджет впало, а агентом з кадрів поставимо його брата, відразу ліфт запрацює ... вантажний. Трамп на додачу просить у Конгресу виділити 2 трлн доларів на Інфраструктуру США, а наші хлопці добре розуміють, що далі з цим робити. Поки Єрмак торгує країною, а його кум "телефонний терорист" Тищенко відповідає в Житомирі за гасіння пожеж, поки ми однією рукою просимо кредит в МВФ, а другою перераховуємо 10 млн допомоги в Албанію (у якій ВВП на душу населення майже в півтора рази вище за ППС і майже в два рази вище за номіналом, ніж в Україні ), для мене подібні заяви уряду - звичайна бравада", - резюмував Лерос.

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