Упродовж минулої доби у ЗСУ зареєстровано 4 нові випадки COVID-19, кількість хворих зросла до 43, - Командування Медсил

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Станом на 7 ранку 22 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 4 людини одужали, зафіксовано 2 летальні випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 140 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗС України, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по 1 військовослужбоцю лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим наголошується, що аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять до кола осіб, з якими відбувається постійне спілкування.

"Не наражайте себе і свою сім'ю на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома", - Командування Медсил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.