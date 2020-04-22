Кличко прийшов підтримати Чорновол, яка перебуває під домашнім арештом. ФОТОрепортаж

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Мер Києва Віталій Кличко відвідав журналістку та екснардепку Тетяну Чорновол, яка перебуває під домашнім арештом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила сама Чорновол.

"Вчора підтримати "арештантку" прийшов один з лідерів Майдану Віталій Кличко. Дякую, Віталію, за теплий вечір, відчуття майданівського братерства і за хорошу роботу на посаді мера Києва", - йдеться в повідомленні.

За словами Чорновол, в Україні фактично дві партії - умовна партія опору та умовна партія капітуляції.

"Всі, у кого розвинуте почуття національної гідності, - в першій. І наша тактична перевага, що мер Майдану - наш. Але тимчасово через карантин - "досить шастать", - підсумувала Чорновол.

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Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет нагору. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня 2020 р. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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