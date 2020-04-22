Чому з армії звільнили одного з найкваліфікованіших офіцерів Віктора Кевлюка? Розповідь дружини

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Міністр оборони Андрій Таран підписав указ про звільнення в запас без видимих ​​причин досвідченого офіцера ЗСУ Віктора Кевлюка.

Про це повідомила його дружина Ірина, передає Цензор.НЕТ.

"Невже державі не потрібен такий фахівець?

⁃ освіта артилериста з відзнакою;

⁃ сертифікати СМР-2 на знання англ. і німецької мов (говорить ще польською і вивчає арабську);

⁃ міжнародний досвід співпраці з НАТО;

⁃ автор не тільки законодавства про службу в резерві, а й один з тих, хто створював цю систему;

⁃ знання і досвід у мобілізаційній роботі (5 хвиль мобілізації проведено; сформовані 4 бригади, 2 полки, 3 батальйони, відновлено роботу системи військових комісаріатів в понад 40 адм. - конкретно цю інформацію запитала чоловіка, не орієнтувалася ...);

⁃ співавтор документів/метод. рекомендацій щодо функціонування системи СИМИС

⁃ про участь в АТО вже й згадувати не варто: там був кожен адекватний офіцер (на мою думку) ...

⁃ і вік не пенсійний, і висновок ВЛК: "придатний" ...

⁃ і поліграф проходив (не зрадник, незалежний (алкоголь, наркотики, азартні ігри), ще щось ... ", - написала дружина Кевлюка.

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Вона додала, що в 2014 році її чоловік закінчив перший факультет Національного університету оборони ім. Черняховського, уточнивши, що з його випуску в лавах ЗСУ зараз залишилася 1 людина.

"Минулого року відправили на навчання до Міжнародної бізнес-школи, - продовжує Кевлюк. - Кажуть, що Хомчак тоді особисто відбирав кандидатів (брешуть, напевно, або бачення змінилося). Витрачені за курс кошти (а це понад 80 тис. грн) фондом "Повернись живим" користі саме державі теж не принесуть.

Ще була "історія" з незалежним мовним (англ.) Центром зі злагоджування дій - якось так ... Запропонували. За пів дня зробив програму/структуру центру. Запросили до заступника міністра + якісь консультації з радниками ... "Говорили-балакали - сіли й заплакали". Усе. Тиша. Забули про центр, офіс реформ взагалі ліквідували! А витрачений час? А ідеї? І кого це цікавить?!

Потім була історія з Офісом Президента, прости Господи ... Пройшов співбесіду на посаду головного консультанта. Оформили документи - знову тиша, то зміна керівників, то "ні-ні, все в силі: ми пам'ятаємо про вас". Думала, амнезія, але з'ясувалося сьогодні, що і директорат ліквідували, і людей, які проводили співбесіди, звільнили".

"Не знаю, чи є майбутнє у держави, в якій експерти з питань оборони і безпеки мають освіту ун. Карпенко-Карого + якісь курси. Спеціально читала біографії інших заступників керівника ОП: майже всі з "95 кварталу". Можете самі переконатися. Є, наприклад, "кадр" з освітою Запорізького будтехнікуму, а через 15 років школа бізнесу - все!

А ось такі люди, як Віктор Анатолійович, йдуть на "відпочинок"", - резюмує Ірина Кевлюк.

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