В Україні з коронавірусом госпіталізовано 2126 осіб, з них 97 дітей. До апаратів ШВЛ підключено 92 пацієнти, - ЦГЗ

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В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 4466 пацієнтів з коронавірусом, з них 334 дитини. Загалом госпіталізовано 2126 осіб, з них 97 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

За даними відомства, нині до апаратів штучної вентиляції легень підключено 92 особи.

Також повідомляється, що внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 174 особи, з них 90 чоловіків і 84 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Загалом в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

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Так, 424 особи вже одужали, з них 27 дітей. Повторне лабораторне дослідження не виявило в них вірусу в організмі.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня в Україні зафіксовано 467 нових випадків COVID-19, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали.