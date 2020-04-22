За розрахунками НАНУ в Україні очікуються ще два піки захворюваності на COVID-19. Ми йдемо за позитивним сценарієм, - Шмигаль

9059

Кабінет Міністрів продовжить карантин в Україні щонайменше до 11 травня, але в наступні два роки може бути встановлено обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"За розрахунками Національної академії наук України, які були отримані нещодавно, очікуються ще два піки захворюваності. Один - орієнтовно це кінець квітня та орієнтовно між 3 і 8 травня... Тому на засіданні Кабміну, базуючись на цих розрахунках, ми продовжимо карантин, щонайменше до 11 травня. Водночас ми плануємо вже пом'якшити деякі заходи. Наприклад, плануємо пом’якшити умови обов’язкової обсервації. Можливо, будуть ще дві-три сфери, в яких ми розглянемо пом'якшення карантинних заходів. Система охорони здоров’я зараз завантажена хворими на коронавірус менш ніж на 10%. Це ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що у нас цього року не буде піків і сплесків. Загалом світ цього року коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень. Наприклад, ризик-орієнтованих умов, коли будемо запроваджувати карантинні обмеження в окремих містах, селах чи областях", - розповів прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плану немає, є мрія, - "слуга народу" Лерос про заяву Шмигаля щодо створення в травні 500 тис. робочих місць

За словами прем'єра, поки 11 травня розглядається як "бажана межа, після якої ми очікуємо отримувати позитивні дані і жити в більш м'якому режимі, але не факт, що так і буде".

У Кабміні хочуть, щоб із 12 травня "відбулися певні пом'якшення", щоб почати думати про розвиток економіки та шукати "баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів".

Однак Шмигаль згоден з ВООЗ, що наступні 2 роки світ житиме в умовах боротьби з коронавірусом, тому "не має бути ілюзій, що в травні закінчився карантин - і ми всі вийшли і все забули".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 22 квітня зафіксовано 467 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 6592, померли 174 особи, 424 - одужали, - МОЗ

"Всі країни, які успішно здолали перший пік захворюваності, сьогодні стоять на порозі наступних піків, в тому числі в Китаї є повторні хвилі. І в інших країнах, які ніби першу хвилю пройшли і ніби вже її здолали, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах… Ми сьогодні запроваджуємо певні визначення карантинних заходів та необхідності їх запровадження в рівнях – жовтий, помаранчевий, червоний. Жовтий це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо. Червоний - це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю, як зараз. Світ змінився. І сумнівів ні в кого нема, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі маємо дотримуватись масочного режиму, дотримуватись певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватись соціальної дистанції, певних правил поведінки транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто, це ціла низка речей, з якими ми маємо навчитись жити щоденно. Так як, наприклад, ми чистимо зуби кожного дня, ми маємо навчитись жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше, наступні два роки", - резюмував Шмигаль.