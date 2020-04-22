34 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 390 заражених, - ОДА

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За даними Київського обласного лабораторного центру, в Київській області станом на 10.00 22 квітня 2020 року офіційно підтверджено 390 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуКиївської ОДА.

За добу лабораторно підтверджено 34 нові випадки коронавірусної хвороби.

Всього офіційно підтверджено 390 випадків захворювання на коронавірус.

На стаціонарному лікуванні - 102 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 288 осіб. З них діти - 28. Одужали - 32.

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За час пандемії померло - 11 осіб. За добу нових летальних випадків не зафіксовано.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 1593 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 80 повідомлень про підозру.