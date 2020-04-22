36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш

1380 13
36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш

Станом на 22 квітня 2020 року на Тернопільщині за результатами досліджень методом ПЛР лабораторно підтверджено 471 випадок захворювання на коронавірус (440 випадків - дорослі, 31 випадок - діти), з них 7 летальних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ України.

За минулу добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків: м.Тернопіль (3 особи), Тернопільський район (1 особа, с. Великі Бірки); Шумський район (1 особа, с. Сураж); Чортківський район (2 особи, с. Ромашівка), Кременецький район (16 осіб: м. Почаїв - 13, с. Старий Почаїв - 2, с. Старий Тараж - 1); Бучацький район (13 осіб, с. Бариш - 13).

36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш 01

Водночас повідомляється про 34 особи, які одужали (м.Тернопіль - 1, Козівський район - 1, Тернопільський район - 1, Кременецький район - 2, Монастириський район - 26, Заліщицький район - 3).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш 02

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2 Natali Roma
Андрей Яковлев " Дядя, ты дурак? "
показати весь коментар
22.04.2020 10:41
+1 Підлога Маккартні
Посмотрим как дастса в знаки лобызание икон и причащание с одной дырявой ложечки на Паску 36 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині, з них по 13 у Почаєві та с. Бариш - Цензор.НЕТ 4720
показати весь коментар
22.04.2020 10:28
+1 Юрій Ан
Там 3 дня был комендантский час и на гробки будет тоже самое.
Но орлы рюкзакова не посмели останавливать сектантов РПЦ.
показати весь коментар
22.04.2020 10:34
Дивитись коментарі