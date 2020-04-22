У п'ятницю можуть відбутися два позачергові засідання Ради, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада в п'ятницю, 24 квітня, може провести два позачергові пленарні засідання.
Про це повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Так, у п'ятницю о 13:00 - позачергове засідання. І можуть відбутися два позачергові засідання", - сказала Кравчук у середу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада збереться на позачергове засідання 24 квітня, - "слуга народу" Качура
В ходе ценовой войны России и Саудовской Аравии европейские страны выбрали арабское королевство. В частности, Польша в апреле полностью отказалась от российской нефти с поставками по морю, вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light, сообщает Reuters.
По данным трейдеров, в мае поставки из Саудовской Аравии через Гданьск сохранятся на прежнем уровне, так что России, скорее всего, останутся только поставки по трубопроводам, на которые заключены долгосрочные контракты.
Также в апреле выросли поставки саудовской нефти в Италию, Турцию, Грецию и Францию, которые являются традиционными покупателями российской нефти.
По данным Refinitiv Eikon, продажи Саудовской Аравии в Европу в апреле превысят 29 миллионов баррелей, что немногим меньше рекорда 2016 года. Однако это происходит на фоне беспрецедентного снижения потребности в сырье из-за пандемии коронавируса, а значит, доля Arab Light выросла значительно сильнее.